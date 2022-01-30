يغمض همايون ساخي عينيه مداعبا آلة الرباب الوترية المصنوعة من الخشب المطعّم بعرق اللؤلؤ، ليشعر فورا بأنه يمسك "أفغانستان بين يديه"... وهو يخاطب العالم من منفاه بالموسيقى التي يحرّمها إسلاميو طالبان الذين استعادوا الحكم أخيرا.

في مقابلة مع وكالة فرانس برس في لندن، تظهر على همايون ساخي، أحد أشهر عازفي آلة الرباب (المعروفة أيضا باسم "ره وا فو") في العالم، آثار التعب جراء فارق التوقيت بعيد وصوله من كاليفورنيا إلى العاصمة البريطانية لإحياء حفلة موسيقية في مركز باربيكان بهدف جمع تبرعات لبلده.

في حين لم تصدر الحكومة الإسلامية الجديدة أي أحكام بعد في هذا الشأن، إلا أنها لا تزال تعتبر الاستماع إلى الموسيقى غير الدينية مخالفاً لرؤيتها إلى الشريعة الإسلامية.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من طالبان يحطمون آلات موسيقية ويحرقونها. كما سلك موسيقيون محليون كثر طريق الهجرة.

ويقول ساخي "في الوقت الحالي، لا موسيقى في أفغانستان"، مضيفا "الأمر صعب حقا إذ لا حفلات موسيقية ولا موسيقى، و(بالنسبة للموسيقيين) من الصعب جداً أن تجد نفسك من دون مال أو عمل. ولهذا السبب يحاولون البحث عن أماكن أخرى للعمل".