روجت الفنانة القديرة سوسن بدر، للموسم الثالث من مسلسلها "أبو العروسة"، عبر حسابها الشخصي على الفيس بوك

وتتناول أحداث المسلسل في الجزء الثالث فصولا جديدة من حياة عائلة عبدالحميد وعايدة، ويحكي المسلسل تفاصيل البيوت، مرورا بكل الأحداث التي مرت بها، وتحمل الحلقات مفاجآت غير متوقعة.

ويضم مسلسل "أبوالعروسة" في الجزء الثالث، عددا من النجوم أهمهم سوسن بدر، محمود حجازي، سيد رجب، أحمد صيام، ديانا هاشم، خالد كمال، أسماء جلال، نانسي صلاح، نيرمين الفقي، كارولين عزمي، ولاء الشريف، مدحت صالح، والمسلسل تأليف وإخراج هاني كمال.

يذكر أن أحداث الجزأين الأول والثاني من المسلسل، تناولت عددا من المشكلات التي تعاني منها الأسرة المصرية، وبالأخص بين الآباء والأبناء، بسبب اختلاف الثقافات بين الجيلين، والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري، وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.