أحمد مغربي - علي إبراهيم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في سوق التأمين المحلي أن وثيقة التأمين الصحي على وافدي الـ 60 لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وأن شركات التأمين الثمانية المدرجة لم تطرحها على المستفيدين من المقيمين ممن بلغوا الـ 60 وينطبق عليهم القرار الجديد بشأن قواعد منحهم الإذن بالعمل متوقعة أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات خلال الأسبوع الجاري.



وأفادت المصادر بأن هناك تصورا في شأن وثيقة التأمين الصحي يناقش بين معنيين في قطاع التأمين ووحدة تنظيم التأمين والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الصحة حول تفاصيل دقيقة في الوثيقة لجهة معدل تغطيتها للتخصصات الطبية على اختلافها، بحيث توزع قيمة تغطية الـ 10 آلاف دينار على علاج الأسنان وأمراض العظام وغيرها على سبيل المثال بنسبة وتناسب لتلبي احتياجات تلك الفئة.



وضربت المصادر مثالا في هذا الشأن بينت فيه أنه إذا كانت التغطية لعلاج الأسنان بواقع 500 دينار سنويا، فيمكن للمستفيد من الوثيقة التمتع بخدمات الأسنان بحدود هذه القيمة في الأماكن المتاح العلاج بها، مبينة في الوقت ذاته أن التكلفة التي تزيد على معدل الـ 500 دينار يتحملها العميل.



وذكرت المصادر أن عملية الربط الآلي بين شركات التأمين والهيئة العامة للقوى العاملة لم يتخذ فيها إجراء حتى الآن، متوقعة أن تظهر بوادر تفاهمات الحكومة مع قطاع التأمين بدءا من اليوم.