قال عبد الرزاق داوود، المستشار التجاري لرئيس الوزراء الباكستاني، إنه من المتوقع أن يرتفع حجم صادرات المنسوجات في باكستان بنسبة 40% عن العام السابق، لتسجل بذلك مستوى قياسي يبلغ 21 مليار دولار خلال الـ12 شهرا المنتهية في حزيران/يونيو.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن داوود يتوقع أن يرتفع الرقم ليصل إلى 26 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، ليتجاوز بذلك إجمالي حجم صادرات البلاد في العام الماضي.

جدير بالذكر أن صناعة المنسوجات - التي تلبي كل طلبات الراغبين في الشراء بالولايات المتحدة وأوروبا، بداية من الجينز ووصولا إلى المناشف - تعتبر من النقاط الاقتصادية المضيئة في باكستان.