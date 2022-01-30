قال مسؤول حكومي إن اليابان أطلقت دراسة لفهم الأوضاع المالية للمتدربين الفنيين الأجانب، حيث يبدو أن هناك مشكلات مالية وراء مغادرة الكثيرين للشركات المضيفة بشكل مفاجئ.

ووفقا لوكالة "طوكيو" اليابانية لأنباء، بدأت وكالة خدمات الهجرة اليابانية ووزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية جمع معلومات حول ألفي متدرب على مستوى البلاد، بما في ذلك الراتب الذي يتقاضونه في أماكن العمل والمبالغ المستحقة لهم كبدل انتقال.

يشار إلى أن اليابان تسجل مغادرة الآلاف من المتدربين التقنيين للشركات المضيفة لهم دون سابق إنذار كل عام بحثا عن أجور أفضل، من بين أسباب أخرى، حيث يبدأ الكثيرون منهم حياتهم في الدولة مثقلين بالديون بسبب النفقات الضخمة لدخول البلاد.

ويعد هذا هو أول مسح بشأن التكاليف التي يتحملها هؤلاء المتدربين منذ دخول قانون حماية المتدربين الفنيين حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وفقا للمسؤول. ويعزز القانون الرقابة على الشركات التي تقبل المتدربين.