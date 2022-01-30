كشفت صحيفة "فاناتيك" التركية، أن نادي "باشاك شهير" التركي يقترب من التعاقد مع جناح منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بنادي "أستون فيلا"، محمود حسن تريزيجيه، خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن مسئولي النادي عقدوا اجتماعًا مع وكيل تريزيجيه بعد الحصول على موافقة اللاعب، لضمه إلى صفوف الفريق في الفترة المقبلة حيث تم الاتفاق على جميع البنود ليقترب من العودة مرة أخرى إلى الدوري التركي.

ويرغب نادي "باشاك شهير" بشدة في ضم تريزيجيه ويقترب من التوصل لاتفاق مع "أستون فيلا" لإبرام الصفقة رسميًا مطلع الأسبوع المقبل خاصة أن الميركاتو الشتوي في تركيا ينتهي يوم 8 فبراير المقبل.

ويعاني الفريق بعد بيع الدولي البوسني إدين فيسكا إلى "طرابزون سبور" التركي، بالإضافة إلى الإصابة التي لحقت بلاعبه سيردار جورلر، ولهذا يسعى إلى ضم الدولي المصري لتعزيز صفوفه.

ولعب تريزيجيه في تركيا مع فريق "قاسم باشا" خلال الفترة من 2017 حتى 2019 قبل الانتقال إلى "أستون فيلا" مقابل 10 ملايين يورو.