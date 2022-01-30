توفي ما لا يقل عن 16 شخصا في سجون نيويورك المضطربة في عام 2021، وكان معظمهم ينتظرون المحاكمة وتوفوا في رايكرز آيلاند، وهو مجموعة سيئة السمعة من الزنازين التي يعود عمرها إلى 90 عاما ويفصلها النهر الشرقي عن البر الرئيسي للمدينة، حسبما ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز))

وذكر التقرير أن "حالات الوفاة خضعت لتدقيق كبير مقارنة بالسنوات الماضية، ويبدو أنه كان من الممكن تفادي العديد منها، خاصة بعد الإصلاحات الأخيرة التي جرت في السجون وإخلاء سبيل آلاف السجناء خلال الجائحة".

وأضاف أنه قد تم العثور على سجناء معلقين من أطراف مشانق مؤقتة أو سقطوا من جرعات مخدرات زائدة في مكان يتحمل مسؤولية أساسية تجاه الحفاظ على سلامة كل سجين من الأذى، انتظارا للمحاكمة أو الإفراج.

وذكر التقرير أن بعض الرجال كانوا قد تجاوزوا منتصف العمر، والبعض الآخر في أوج شبابهم. وكان كثير منهم يكافحون الإدمان الشديد وكثير منهم يعانون من مشاكل صحة نفسية تصاحبهم مدى الحياة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "جميع الذين توفوا باستثناء واحد كانوا من السود أو من أصل إسباني. وقد واجهوا مجموعة من التهم، تبدأ من انتهاك الإفراج المشروط وصولا إلى السرقة والاعتداء وحتى القتل. مات ستة على الأقل بسبب الانتحار، وثلاثة آخرون على الأقل بسبب جرعات زائدة". /