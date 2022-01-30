أظهرت دراسة جديدة ، أجريت فى جامعة "هارفارد" الأمريكية، أن كبار السن الذين يعيشون على مقربة من مواقع التكسير الهيدروليكى ، أو إتجاه الرياح لديهم خطر متزايد للوفاة مبكرة ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الملوثات المحمولة جوا من هذة المواقع.

وقالت الدكتورة " فرانشيسكا دومينيتشى" ، مدير "مبادرة علوم البيانات" فى جامعة "هارفارد" الأمريكية :" هناك حاجة ملحة لفهم العلاقة السببية بين العيش بالقرب من الريح أو في اتجاه الريح ( تطوير النفط والغاز غير التقليدي ) ، والآثار الصحية الضارة" .

وفى الدراسة الحالية ، قام الباحثون بتحليل البيانات الخاصة بأكثر من 15 مليون مستفيد من الرعاية الطبية الذين عاشوا فى جميع مناطق إستكشاف التكسير الهيدروليكى فى الولايات المتحدة بين عامى 2001 و 2015 .. وقد لاحظ الباحثون أن أولئك الذين كانوا يعيشون على مقربة من هذة المواقع لديهم مخاطر أعلى بنسبة 2,5 % للوفاة المبكرة ، بالمقارنة بأولئك الذين لم يعيشوا بالمقرب من مواقع التكسير الهيدروليكى ، وهو فرق هام من الناحية الإحصائية .. كما توصل الفريق البحثى فى جامعة "هارفارد" أيضا - فى سياق النتائج المتوصل إليها ونشرت فى عدد يناير من مجلة " ناتشر للطاقة " - أن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من مواقع تطوير النفط والغاز غير التقليدي (UOGD) ، أو فى إتجاه الريح لديهم مخاطر أعلى للوفاة المبكرة ، مقارنة بأولئك الذين يعيشون في عكس اتجاه الريح .

وقال الدكتور " لونجزيانج لى" ، الأستاذ فى قسم الصحة البيئية :" تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أهمية النظر في المخاطر الصحية المحتملة للعيش على مقربة من مواقع الغاز الغير تقليدية ( UOGD ) ، مشيرا إلى أن هذة المواقع التعدينية تعد نشاطا صناعيا رئيسيا فى الولايات المتحدة ، لا يعرف سوى القليل جدًا عن آثاره على الصحة العامة".

وأضاف: "تعد هذة الدراسة الأولى من نوعها التي تربط معدلات الوفيات بالتعرض لملوثات الهواء المرتبطة بمواقع تطوير النفط والغاز غير التقليدي (UOGD).. هذا، ويعيش حوالي 17.6 مليون أمريكي في نطاق 6/10 ميل من موقع التكسير الهيدروليكى نشط واحد على الأقل.

يأتي ذلك في الوقت الذى ربطت فيه الأبحاث السابقة بين التكسير الهيدروليكي وزيادة تعرض الإنسان للمواد الضارة في الهواء والماء.

كما ربطت التعرض للتكسير بمخاطر الحمل والرئة والقلب والسرطان .. لكن ، لم يُعرف الكثير عما إذا كان التكسير الهيدروليكي مرتبطًا بزيادة خطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن ، أو كيف يمكن أن يزيد من هذا الخطر.