ذكرت شركة تويتر في تقرير حديث لها أن اليابان سجلت أكبر عدد من طلبات حذف التغريدات من موقع التواصل الاجتماعي في النصف الأول من عام 2021، حيث سجلت 43% من جميع الطلبات القانونية الواردة من أنحاء العالم لشركة تويتر خلال هذه الفترة.

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أظهر تقرير الشفافية نصف السنوي الأخير الصادر عن عملاقة مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية أن الأوامر القضائية والمطالب الرسمية الأخرى من الكيانات الحكومية والمحامين الذين يمثلون الأفراد لحذف محتوى من على تويتر بلغ مجموعها 43 ألفا و387 طلبا على مستوى العالم في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو العام الماضي، منهم 18 ألفا و518 طلبا من اليابان.

وأفاد التقرير بأن 93% من الطلبات الواردة من اليابان كانت مرتبطة في المقام الأول بالقوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والفحش أو الجرائم المالية.

وأضافت أن عدد الطلبات القانونية من اليابان زاد بنسبة 11% في الأشهر الستة الأولى من 2021 مقارنة بالنصف الثاني من عام .2020

وسجلت اليابان، ثاني أكبر سوق لتويتر بعد الولايات المتحدة، أيضا أكبر عدد من طلبات الحذف في العالم في كل من النصفين الأول والثاني من عام .2020

وجاءت روسيا في المركز الثاني بعد اليابان، بتسجيل 25% من طلبات الحذف القانونية العالمية، وكان 71% من طلبات روسيا يتعلق بقوانين حظر الترويج للانتحار.