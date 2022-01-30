علمت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي بالميراس البرازيلي ينوي زيادة الشرط الجزائي في عقد لاعبه الشاب إندريك فيليب موريرا إلى 100 مليون يورو، بعد رغبة أغلبية الأندية الكبرى في الحصول على خدمات المراهق الصاعد.

وأوضحت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني - أنه "يوجد في عقد اللاعب شرط جزائي يُقدر بـ17 مليون يورو، ولكن بالميراس يريد زيادته لـ100 مليون يورو للاستفادة ماديًا من لاعبه الشاب، في ظل رغبة أكثر من نادي أوروبي في ضمه".

ويدرك بالميراس أنه لن يتمكن من الحفاظ على إندريك، خاصة وأنه مطلوب لدى ريال مدريد وبرشلونة، وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

ويجيد صاحب الـ15 عامًا، اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر ورأس الحربة، وجذب أنظار كبار أوروبا، خاصة بعد تألقه في بطولة "كوبينا" التي تقام في ساو باولو، حيث فاز إندريك بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هدف في البطولة.