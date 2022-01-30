أعلن مركز العجيري العلمي أن أول أيام شهر رجب هذا العام سيكون بإذن الله يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير المقبل. وأشارت حسابات المركز الفلكية وفق توقيت وموقع الكويت الجغرافي، إلى ما يلي:



- يولد الهلال يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير الساعة 8:47 صباحا.



- تغرب الشمس يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير الساعة 5:26 مساء.



- يغرب القمر يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير الساعة 5:40 مساء.



- يمكث القمر في يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير مدة 14 دقيقة بعد غروب الشمس، وتتعذر رؤيته، وشكله مستو بانحراف يسير.



وأضاف المركز: بغروب القمر يوم الثلاثاء بعد غروب الشمس يتحقق شرط دخول الشهر القمري، وعليه يصبح يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 أول أيام شهر رجب للعام 1443 هجري. وشهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، وهو الشهر السابع من السنة الهجرية، ومع بداية شهر رجب يكون قد بدأ رسميا العد التنازلي لشهر رمضان.



وفي الختام، أوضح مركز العجيري العلمي، أن حساب المواقيت والأهلة يكون وفق معايير علمية فلكية دولية ومعتمدة من قبل الكويت.