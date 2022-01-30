وزير الصحة واصل جولته التفقدية بزيارة مستشفى جابر

بحضور عددا من الكوادر الصحية والإدارية والطبية والفنية، وفرق كوفيد العاملة في المستشفيات الأخرى، لتأكيد على استمراية التنسيق والعمل كفريق واحد



في إطار جولته لمتابعة استعدادات وجهوزية المرافق الصحية، تفقد معالي وزير الصحة الدكتور خالد السعيد يرافقه وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا مستشفى جابر في صباح اليوم.

واستمع الوزير إلى شرح حول نسب الاشغال الحالية في الأجنحة المخصصة لحالات كوفيد -19، ووحدات العناية المركزة، وخطة المستشفى لرفع عدد الأجنحة ووحدات العناية المركزة عند الحاجة، كما استمع الوزير إلى أوجه التنسيق والتعاون بين أقسام المستشفى.

هذا وقد أوضح مسؤولي المستشفى أن هناك 5 أجنحة في قسم الباطنية لحالات كوفيد-19، مع تجهيز جناح آخر اليوم ليصل العدد إلى 6 أجنحة، فضلا عن البدء بتجهيز جناح آخر ليكون جاهزا لاستقبال الحالات في غضون يومين، فضلا عن وجود جناحين للنساء، وجناح لاستقبال حالات الاشتباه، ووحدتين للعناية المركزة، إلى جانب وجود جناحين للأطفال، وتجهيز جناحا ثالثا ليصل العدد إلى 3 أجنحة، فضلا عن وحدة عناية مركزة مخصصة لحالات الأطفال.

هذا وقد أفاد مسؤولي المستشفى بأن هناك تماشيا في الوقت الحالي بين أعداد الطواقم الطبية والتمريضية وبين نسبة الاشغال،

كما أوضحوا خطة المستشفى حال ازدياد نسبة الاشغال، وآلية التعامل معها وفق الخطة البديلة.

هذا وقد اجتمع الوزير مع عدد من الكوادر الصحية والإدارية والطبية والفنية العاملة في المستشفى، وعددا من الكوادر العاملة وفرق كوفيد من المستشفيات الأخرى، لتأكيد على استمراية التنسيق والعمل كفريق واحد.

واستمع الوزير إلى احتياجاتهم خلال الفترة القادمة، كما أبدى الوزير حرصه على تدعيم المستشفى بمزيد من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات، مثمنا جهود جميع الكوادر الطبية وتفانيهم في آداء رسالتهم السامية، والمستوى المتميز في تقديم الخدمة الطبية وفق أفضل معايير الجودة.