قام وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان صباح اليوم بجولة تفقدية لبعض الهيئات التابعة للوقوف على سير العمل والآلية المتبعة في تلك الجهات.



وقد شملت الجولة التي قام بها الشريعان على جهاز حماية المنافسة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة أسواق المال إلتقى خلالها بمجموعة من قياديي تلك الجهات.



واطلع الشريعان خلال اجتماعه بقياديي الجهات على خطط العمل وأهم أهداف المرحلة المقبلة لكل جهة وأبرز المعوقات التي تصادف تلك الجهات.



وقد حث الشريعان قياديي الجهات التابعة بمواصلة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة المواطنين ووعد بتذليل كافة العقبات تحقيقا لذلك.