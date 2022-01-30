أسامة دياب





قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأحد ان رد المسؤولين في لبنان على المذكرة الكويتية بشأن إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج العربية يعد "خطوة إيجابية لصالح اجراءات بناء الثقة بين دول الخليج العربية ولبنان".



جاء ذلك في رد للشيخ أحمد الناصر الذي يشغل حاليا رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم (156) على سؤال في مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عقب الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه دولة الكويت.



وقال "جاءنا الرد مساء أمس السبت ويشكرون عليه المسؤولين اللبنانيين في هذا المجال والآن سيتم دراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في دولة الكويت ودول الخليج لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان".



وأوضح ان دولة الكويت ودول الخليج العربية بصدد دراسة الرد اللبناني وبناء عليها سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة والقرارات التي بها فائدة للجميع.



وأعرب عن الشكر للمسؤولين في لبنان على تجاوبهم مع المقترحات والأفكار التي نقلت في هذه الورقة ضمن إطار إجراءات بناء الثقة بين دول الخليج العربية ولبنان موضحا ان "المقترحات التي نقلها إلى الجانب اللبناني لم تكن ورقة كويتية فقط إنما هي ورقة خليجية وعربية ودولية اذ كان هناك تنسيق تام بين كافة دول الخليج في هذا الشأن".



وكانت الرئاسة اللبنانية ذكرت في بيان لها الاسبوع الماضي ان الأجوبة اللبنانية على المذكرة الكويتية بشأن إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج العربية سيحملها وزير الخارجية اللبناني إلى الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية.