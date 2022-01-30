انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية نظمت شركة نقل وتجارة المواشي، أكبر ناقل للأغنام الحية في العالم، والشركة الأولى في المنطقة لنقل وتجارة الماشية، مأدبة غداء على شرف الطاقم الطبي والإداري العاملين في مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض الدولية بمشرف، على مدى يومين متتاليين.



وقد نظمت هذه المأدبة شكرا وعرفانا من «المواشي» لجميع العاملين في مركز الكويت للتطعيم من طاقم طبي وطاقم إداري ومشرفين ومنظمين ومتطوعين، وعلى جهودهم الجبارة التي لم تتوقف منذ مارس 2020 إلى اليوم، ولمدة 12 ساعة يوميا دون انقطاع.

وبهذه المناسبة، صرح عبدالهادي بولند المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات المحلية بالشركة: تأسيا بالحديث الشريف: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»، نظمنا هذه المأدبة لتقديم بعض التقدير والامتنان لجميع العاملين في مركز الكويت للتطعيم بمشرف، ولكي نقول لهم شكرا جزيلا لكم على جهودكم الجبارة، وقواكم الله.



وأضاف بولند: بأن مأدبة «المواشي» ستقدم أكثر من 1000 وجبة على مدى يومين متتاليين، متمنين للجميع قضاء وقت سعيد وممتع، ونقولهم: «يامال العافية».



شركة نقل وتجارة المواشي هي شركة كويتية مساهمة عامة، تأسست عام 1973، وهي إحدى شركات الأمن الغذائي في الكويت، وأكبر ناقل للأغنام الحية في العالم، وأقدم شركة لتجارة المواشي الأسترالية في المنطقة، يقع مكتبها الرئيسي في الكويت ولها فروع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا، ولديها مزرعة لتربية ورعاية الماشية في الكويت، ومزرعة لتربية ورعاية الماشية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستثمر وتدير أكبر مسلخ من نوعه في الكويت والمنطقة، ولدى الشركة أكثر من 35 منفذ بيع لتسويق وعرض اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة، ومنصة لتسويق منتجاتها عبر تطبيق «المواشي» للأجهزة الذكية، ومركز اتصال يعمل على مدار الساعة لاستقبال طلبات وملاحظات العملاء، وأسست الشركة أول مصنع لحوم افتراضي تفاعلي تعليمي، وأول سفينة نقل ماشية افتراضية تفاعلية تعليمية في الكويت في «كيدزانيا الكويت».