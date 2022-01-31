كيف يمكن حرق السعرات الحرارية أثناء العمل دون مغادرة مكتبك؟



كشف د.موسلي أن هناك طريقة بسيطة يمكن أن يكون لها تأثير طويل المدى على الصحة، حيث تخفض نسبة السكر في الدم وتساعد على حرق كمية مذهلة من السعرات الحرارية.



وأوضح: «الأمر بهذه البساطة، أقف، وهذا كل شيء». وتابع: «النهوض من كرسيك، وقضاء المزيد من الوقت واقفا على قدميك، طريقة بسيطة وسهلة لتعزيز صحتك».



وأضاف د.موسلي أن البحث الجديد يشير إلى أن الوقوف لمدة ثلاث ساعات إضافية في اليوم يعادل المشي مئات الأميال في السنة.

وادعى أنه من خلال العمل ثلث يومك واقفا، يمكنك حرق نفس الكمية من السعرات الحرارية مثل المشاركة في 10 ماراثونات في عام واحد.



وعلاوة على ذلك، يمكن أن يساعد أيضا في تعزيز التمثيل الغذائي وتحسين صحة العظام وإزالة السكر من الجسم بشكل أسرع. وقال الدكتور مايكل: قبل بضع سنوات، شاركت في دراسة، حيث طلبنا من العاملين في المكتب الوقوف لمدة ثلاث ساعات إضافية يوميا على مدى أسبوع.

ووجدنا أن مجرد الوقوف رفع معدل ضربات القلب كثيرا لدرجة أن أحد الباحثين قدر أنه إذا وقع القيام بهذه الممارسة البسيطة على مدار عام، فسوف تحرق نفس السعرات الحرارية كما لو كنت تجري نحو 10 سباقات ماراثون.



ويحرق الوقوف نحو 100 إلى 200 سعرة حرارية في الساعة، باختلاف الجسم.



وعلى الرغم من أنك لا تتحرك، تعمل العضلات لإبقائك مستيقظا. وتساعد كتلة العضلات على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

ووجدت مراجعة لبحوث أجراها خبراء أميركيون أن الأشخاص الذين استبدلوا الجلوس بالوقوف لمدة ست ساعات يوميا يحرقون 54 سعرة حرارية أكثر من نظرائهم في اليوم. وقد يبدو هذا ضئيلا، ولكن على مدار عام، قد يساعد على خفض الوزن إلى 2.5 كغ على الأقل.

عن «ذي صن»

