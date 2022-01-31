يعقوب العوضي



نجح منتخبنا الوطني لليد في الفوز على أوزبكستان بنتيجة 32-30 ليحسم المركز السابع لصالحه في المباراة التي جرت بينهما امس ضمن أدوار الترضية للبطولة الآسيوية العشرين للرجال المقامة في السعودية والمؤهلة لكأس العالم پولندا - السويد 2023.



وانتهى الشوط الأول بتقدم «أزرق اليد» 17-16، حيث قلص المنافس الأوزبكي الفارق عبر الهجمات المرتدة معتمدا على بعض الأخطاء الهجومية التي وقع فيها لاعبونا مع نهاية هذا الشوط. وفي الشوط الثاني نجح منتخبنا في توسيع الفارق إلى 3 أهداف بفضل الاعتماد على الجناح «الطائر» مشعل طه هداف المنتخب وثالث هدافي البطولة حتى الآن بـ 51 هدفا، وتحركات سيف العدواني صانع الألعاب وزميله عبدالعزيز سالمين، وتلقى مشعل طه إيقاف مؤقت بصورة غريبة في الدقيقة (14) مما أثار استياء المدرب السلوفيني بوريس دينيتش، كما تلقى فواز مبارك البطاقة الحمراء للإيقاف المؤقت 3 مرات، وهو ما سمح لمنتخب أوزبكستان بأن يتقدم في الثلث الأخير من اللقاء بنتيجة 28-26، لكن منتخبنا أدرك التعادل رغم تراجع الأداء بشكل ملحوظ، علما أن بوريس لم يستخدم الوقت المستقطع وبفضل تحركات الأجنحة عبدالعزيز الشمري وطه وتصديات حسن صفر عاد في الوقت القاتل وعكس النتيجة بصعوبة بالغة.