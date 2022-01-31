تتواصل الاستعدادات على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية لإقامة كأس المغفور له الشيخ صباح السالم الحمود والتي ينظمها نادي الرماية في الفترة من 3- 5 فبراير 2022، بمشاركة عدد كبير من رماة وراميات نادي الرماية ورماة الحرس الوطني ورماة الاتحاد الكازاخستاني للرماية.



وفي هذا الصدد، صرح رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي قائلا: إن الرماية الكويتية تواصل جهودها ومشاركتها سواء في البطولات المحلية التي ينظمها نادي الرماية، وكذلك البطولات الإقليمية والدولية استعدادا للبطولات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية القادمة والتي ستقام في باريس عام 2024 وكذلك يتم تجهيز رماة الكويت الأبطال أفضل تجهيز ونأمل تحقيق المقاعد التأهيلية للأولمبياد خلال المشاركة في البطولات الدولية القادمة.



وثمن العتيبي الدعم الكبير الذي تتلقاه الرماية الكويتية والرماة من رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية - رئيس شرف النادي - الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الذي يحرص على تنظيم هذه البطولة السنوية حرصا منه على تشجيع وتحفيز الرماة على بذل الجهد في سبيل تنمية قدراتهم ليتمكنوا من تمثيل الكويت ضمن المنتخبات الوطنية على أكمل وجه.



هذا، وسيغلق باب التسجيل بالبطولة في الثامنة مساء غد، حيث تجرى بعدها القرعة لتوزيع الرماة على المجموعات، وستتضمن مسابقات البطولة: التراب - السكيت - القوس والسهم الأولمبي - بندقية ومسدس 10م - بندقية 50 م - مسدس سريع 25م.