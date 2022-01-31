اقتنص فارس نادي الصيد والفروسية والمنتخب الوطني أحمد المضاحكة لقب أول بطولة دولية ينظمها الاتحاد الكويتي بإشراف الاتحاد الدولي.



ونجح المضاحكة في الفوز بلقب الشوط التاسع والأخير (الجائزة الكبرى) على ارتفاع 145 سم بزمن 52.48 ثانية من دون نقاط جزاء بعد منافسة شرسة مع الفارس عبدالله العوضي الذي حل ثانيا بزمن 54.77 ثانية من دون نقاط جزاء. وحقق الفارس عبدالرحمن الفزيع المركز الثالث تلاه الهولندية ماندي غروتيغود وعلي الخرافي وخالد الخبيزي. وقام بتتويج الأبطال عضو مجلس إدارة الاتحاد الفارس الشيخ يوسف مشعل الصباح وممثل الاتحاد الدولي كريم بدارو وممثلي الشركات الراعية. وفي الشوط الثامن وعلى ارتفاع 135 سم، حقق الفارس علي الخرافي المركز الأول، فيما فاز الفارس عناز العناز بالمركز الأول في الشوط السابع على ارتفاع 125 سم. وعبر الفارس أحمد المضاحكة عن سعادته بالفوز باللقب، مشيرا إلى أنه استعد جيدا للموسم الحالي عبر معسكر خارجي ونجح في الفوز بلقب أول جولة لأول دوري في تاريخ الفروسية وأيضا فاز بلقب أول بطولة دولية في ظل أول اتحاد محلي في الفروسية الكويتية.‫