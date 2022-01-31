تمكن رجال جمارك ادارة البحث والتحري في مراقبة الشحن الجوي من ضبط ما يقارب (10) كيلو غرامات من مادة الماريغوانا الصافية، إضافة إلى (40) علبة تحتوي على مادة سائلة يشتبه بأنها زيت الماريغوانا، في طرد «أمتعة شخصية» قادمة من أميركا.



وبحسب بيان صادر عن الجمارك فان معلومات وردت إلى قطاع البحث والتحري بالشحن الجوي، عن طريق مصدر، تفيد بقدوم مواد مخدرة عبر طرد «أمتعة شخصية» وبناء على المعلومات الواردة واتباعا للإجراءات المعمول بها تم التنسيق مع رجال الجمارك للكشف عليها، وبتفتيشها عثر على ما يقارب (10كيلو غرامات) من مادة الماريغوانا الصافية، إضافة إلى (40) علبة، الواحدة تحتوي على 500 ملي غرام من مادة سائلة سامة تستخدم في صناعة بعض أنواع المؤثرات العقلية وتم ضبط المتسلم ـ وهو من جنسية عربية ـ وإحالته للجهة المختصة.



ومن جانب آخر، شكر مدير عام الادارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان عبدالعزيز الفهد رجال الجمارك ودعاهم إلى بذل المزيد من التفاني واليقظة للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان البلاد.



وتحذر الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.