استطاع رجال إدارة بحث وتحري محافظة مبارك الكبير ضبط مواطن من أرباب السوابق قام بسرقة طراد من أمام منزل مواطن آخر في منطقة مبارك الكبير الأسبوع الماضي، فيما أكد مصدر أمني أن كاميرات المراقبة، والتي وثقت عملية السرقة ورصدت الطراد خلال سحبه بمركبة رباعية مكنت رجال المباحث من سرعة إغلاق القضية.



وكان مواطن تقدم إلى مخفر مبارك الكبير ببلاغ عن مجهول سرق طرادا من أمام منزله وزود رجال الأمن ببيانات الطراد وكذلك بمقطع فيديو يظهر لحظة سرقة الطراد.



وأضاف المصدر: استطاع رجال المباحث تحديد هوية الجاني وضبطه، والذي أرشد رجال المباحث عن مكان إخفاء الطراد الذي كان بصدد إخفاء معالمه بإجراء تحديثات عليه وإعادة بيعه. وتمت احالة المتهم الى النيابة التي أمرت بإعادة الطراد إلى صاحبه بعد المعاينة.



على صعيد آخر، تقدم مدير شركة إلى مخفر شرطة الشويخ، متهما وافدا مصريا بالنصب عليه إذ أوهمه بقدرته على التعديل في رأسمال الشركة واستولى على مبلغ 1500 دينار وتوارى عن الأنظار. وسجلت قضية وجار ضبط المتهم للتحقيق معه.