أحيلت جثة وافد آسيوي إلى الطب الشرعي وتم فتح تحقيق في واقعة وفاة آسيوي في منور ووفاته، وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن وافدا من احدى الجنسيات الآسيوية يعمل فني تكييف لقي حتفه صباح امس بعد سقوطه من علو في منور بأحد المجمعات التجارية في منطقة الري، وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية تلقت بلاغا يفيد بسقوط فني تكييف أثناء قيامه بعملية إصلاح جهاز التكييف الخاص بالمجمع، وعلى إثره توجهت فرقة إطفاء من مركز البحث والإنقاذ كون المنور ليس له أي مدخل وتمت عملية إخراج الجثة عبر فتحة دكت التكييف وتسليمها للجهات المختصة.



من جهة أخرى، تعاملت فرق الإطفاء مع حريق نشب في مطبعة بمنطقة الشويخ الصناعية مساء أمس الأول، وكانت العمليات المركزية تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق في المطبعة وعلى اثره وجهت فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والشهداء، وتمت عملية مكافحة الحريق والسيطرة على الحادث من دون وقوع أي إصابات.