أكد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، أن غرفة عمليات تنسيق الأعطال لدى وزارة الكهرباء عملت على مدار الساعة خلال العاصفة الثلجية، وكان هناك تعاون وتكامل في العمل بين العاملين في مكاتب الطوارئ والفنيين والمهندسين بغرفة التنسيق.



وعن تفاصيل الأعطال والأضرار التي نجمت عن العاصفة الثلجية والمتابعات والجهود التي نفذها العاملون في الكهرباء، أوضح الزامل في تصريح لصحيفة «الوطن» السورية، أنه تم الانتهاء من إصلاح وتأهيل 97% من الأعطال التي تسببت فيها العاصفة الثلجية الأخيرة والتي تركز معظمها في شبكات التوتر المنخفض خاصة في مناطق عشوائيات دمشق والمناطق الغربية من ريف دمشق باتجاه مناطق الزبداني إضافة إلى مناطق المرتفعات في الساحل.



وقال الزامل انه تم تكريم مجموعة من الفنيين والعمال المتميزين من كوادر الشركات العامة للكهرباء في المحافظات الذين قدموا جهودا استثنائية في إصلاح الأعطال الطارئة التي حدثت بسبب الظروف الجوية السائدة ما أسهم في الحفاظ على مكونات المنظومة الكهربائية.



واضاف ان هذا التكريم للعاملين في قطاع الكهرباء يعزز مضاعفة الجهود في الحفاظ على المنظومة الكهربائية ويمثل دافعا وحافزا كبيرا لكل العاملين في قطاع الكهرباء على مواصلة جهودهم خاصة خلال الظروف الحالية الصعبة.