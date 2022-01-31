بيروت ـ منصور شعبان



قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي: «يا ليت رجال السياسة يحسنون الحوار الحر والمتجرد للوصول إلى الحقيقة الموضوعية التي تنقذ لبنان».



وأمل في عظة الأحد: «أن تفرز الانتخابات النيابية نوابا احرارا وعلى اللبنانيين جميعا المشاركة فيها لأنها هذه المرة مناسبة لاختيار وجهة لبنان المقبلة». ولفت الراعي إلى أن: «انكفاء رئيس الوزراء السابق سعد الحريري فاجأني ونتمنى أن يكون هذا القرار ظرفيا وان تبقى الطائفة السنية على حماسها في الانتخابات».



وأكمل: «لا يحق للمسؤولين ان يرفضوا الأيادي الممدودة لمساعدة الدولة ويبرروا تعددية السلاح ومن غير المسموح الترويج لعدم إجراء الانتخابات النيابية».



وقال الراعي: «على اللبنانيين جميعا المشاركة في الانتخابات لأنها هذه المرة مناسبة لاختيار وجهة لبنان المستقبلية فالمجلس النيابي المنتخب هو من سينتخب رئيس الجمهورية الجديد، ومن سيشرع الإصلاحات، ومن سيشارك في حوار وطني ينعقد بعد انبثاق السلطة الجديدة برعاية دولية».



واضاف: «نظرا لأهمية هذا الاستحقاق النيابي، يجب علينا جميعا أن نواجه محاولات الالتفاف عليه، وأن نعالج معا بروح ميثاقية ووطنية أي طارئ يمكن أن يؤثر عليه وعلى الأمل بالتغيير وعلى انتظام اتفاق الطائف. وهذا مطلوب بنوع أخص من القوى المناضلة، الرافضة للأمر الواقع والهيمنة والانحياز والإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة، والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية».



وتابع الراعي: «ولأن الدولة اللبنانية عاجزة اليوم عن الاتفاق على موقف موحد حيال ما يقدم إليها من اقتراحات ومبادرات، اقترحنا مؤتمرا دوليا برعاية الأمم المتحدة يضع آلية تنفيذية للقرارات الدولية، بحيث لا يظل تنفيذ جميع مندرجات هذه القرارات على عاتق الدولة اللبنانية المنقسمة والضعيفة. فالذين أصدروا هذه القرارات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، معنيون أيضا بمصيرها والسهر على تنفيذها، وهم الأعلم بواقع لبنان وهشاشة أمنه وسلمه وتركيبته».



من ناحية أخرى، قال الراعي: عوض أن تفرض الحكومة ضرائب ورسوما جديدة مرتفعة على المواطنين، حري بها أن تضبط حدودها البرية والجوية والبحرية لتزيد وارداتها المالية. وعوض أن تستورد الطاقة بأسعار باهظة، حري بها أن تبني معامل إنتاج ووقف السرقات. من أين لهذا الشعب المسكين أن يدفع ضرائب؟ وأمواله قيد الاحتجاز في المصارف؟ عائلاته تعيش على الحد الأدنى، وهو من دون كهرباء، 60% من شبابه عاطلون عن العمل ويهاجرون، 30% من طلابه يغادرون مقاعد الدراسة بسبب ضيق الموارد، ومرضاه لا يجدون الدواء ولا يحظون بالاستشفاء، ولا حتى بالدفء في هذه الأيام الباردة والمثلجة. الحل هو إجراء الإصلاحات المناسبة مع الواقع اللبناني، خصوصا الالتزام بسياسة وطنية حيادية».