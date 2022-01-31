في إطار التزامه المستمر بتعزيز وترسيخ المعرفة المالية لدى العملاء، أطلق البنك الأهلي الكويتي حملة توعية حول المخاطر المرتبطة بعمليات «تكييش القروض».

وتأتي هذه المبادرة تماشيا مع الحملة التوعوية المصرفية الشاملة بعنوان «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.



وقال محمود أسد، رئيس وحدة المنح والائتمان بالبنك الأهلي الكويتي: يلجأ عملاء البنوك في بعض الأحيان إلى تكييش قروضهم سعيا منهم للحصول على قروض بمبالغ أكبر وربما من دون الانتباه إلى ما قد ينجم عن ذلك من عواقب وخيمة.

وهذا بدوره قد يعرض العملاء إلى عبء جديد من الديون المتأخرة السداد التي تتخطى حدود إمكاناتهم المالية.

وفضلا عن ذلك، من الممكن أن يؤدي تكييش القرض إلى عقوبات قانونية خطيرة، وهو يعتبر انتهاكا للشفافية والثقة والمساءلة.



وفضلا عن ذلك، قد تؤدي التهديدات المرتبطة بعملية تكييش القروض إلى السجن بسبب تقديم مستندات مزورة أو التوقيع على بيانات ملزمة إضافية أو عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته.

ولهذا، يعمل بنك الكويت المركزي على رقابة أعمال المؤسسات المالية في الكويت وتوجيهها بما يكفل لها تقديم المشورة المصممة وفقا لمتطلبات العملاء، وتقييم مطلوباتهم، وهو ما يتيح لهم الاستفادة من المنتجات المصرفية في حدود إمكاناتهم.



كما ينصح العملاء بالتواصل مع مؤسساتهم المالية لمناقشة الالتزامات الشخصية والظروف المالية الحالية خلال الأوقات الصعبة.

إلى جانب ذلك، يتم تشجيع العملاء على إعادة النظر في الأنشطة التي تسبب ضائقة مالية ومخاطر قانونية وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.



وتجمع حملة «لنكن على دراية» معا بين الجهات الرقابية ومقدمي الخدمات المالية في الكويت من أجل توحيد الجهود المشتركة لتوعية العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية وغيرها من الموضوعات البالغة الأهمية، مثل الاستخدام الفعال للبطاقات المصرفية، وتقديم النصح والإرشاد بشأن الاقتراض، وطرق تقديم الشكاوى وإحالتها إلى الجهات الإدارية الأعلى مستوى، وكيفية تجنب التعرض لعمليات الاحتيال، وبروتوكولات الأمن السيبراني وغيرها.