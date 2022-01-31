للعام الخامس على التوالي، أعلن بنك الخليج عن تحقيق محافظ منصة «وايز» الاستثمارية الرقمية، عوائد قياسية في 2021، تراوحت بين 5.6% للمحافظ المتحفظة، و18.6% للمحافظ مرتفعة المخاطر، فيما ارتفع إجمالي الأصول المدارة من المنصة بنسبة 150%.



وأشار البنك إلى أن محفظة «وايز» الإسلامية، التي أطلقت في بداية عام 2021، حققت عوائد بلغت 19.1%، في حين بلغت عوائد محفظة الدخل التي أطلقت في نفس العام عوائد بنسبة 9.7%، مدعومة بتوزيعات أرباح سنوية بلغت 4.8%.



من جانبها، قالت رئيس إدارة الاستشارات الاستثمارية في بنك الخليج داليا القاسم: في الوقت الذي نحتفل بمرور 5 سنوات على إطلاق منصة «وايز» للاستثمار في الأسواق العالمية، قفز عدد عملاء المنصة بنسبة تفوق 100% في 2021 وحده، وذلك على وقع العوائد القياسية التي حققناها.



وأشارت القاسم إلى أن منصة «وايز» واصلت العام الماضي تحقيق عوائد قياسية تلبي طموحات العملاء، على الرغم من التقلبات والتداعيات المتواصلة لجائحة كورونا حول العالم، مشيرة إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها منصتنا الرقمية، إذ توفر حلولا استثمارية تلبي أهداف العملاء واحتياجاتهم ورغبتهم سواء في الاستثمار المعتدل أو مرتفع المخاطر أو الاستثمار طبقا للشريعة الإسلامية، وفي الوقت نفسه تمكنهم من السيطرة الكاملة على المحفظة، سواء بالاستثمار أو السحب أو الاسترداد على أساس يومي، بالإضافة الى القدرة على متابعتها عن طريق الأجهزة الذكية.



واشارت إلى أن المنصة تضم فريق عمل ومستشارين محترفين، معتمدين من قبل هيئة أسواق المال لزيادة التوعية الاستثمارية ودعم المستثمرين على مدار العام، على تحقيق أهدافهم الاستثمارية والمالية المستقبلية، ومساعدتهم على تنمية ثروتهم ومدخراتهم بمرور الوقت.



وذكرت أن منصة «وايز» تعد الحل الأمثل للاستثمار في الأسواق العالمية بسهولة وشفافية، وكلفة منخفضة، لتمكن المستثمرين على تحقيق أهدافهم الاستثمارية والادخارية، من خلال فرص استثمارية منتقاة بكل حرص وعناية، ومتنوعة، عن طريق أفضل صناديق الاستثمار المدرجة في البورصات العالمية، آخذين بعين الاعتبار الأهداف الاستثمارية والمدى الزمني ومعدل المخاطر المقبول لكل مستثمر.