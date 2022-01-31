يواصل بنك بوبيان دعمه لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية لنشر الثقافة التوعوية المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي.



وعلى مدى أيام عديدة أجرى بنك بوبيان استطلاعا لرأي عملائه في الحملة من خلال لقاءاتهم بصورة مباشرة أو من خلال التواصل معهم عبر موظفي البنك، حيث تم خلال هذه اللقاءات التطرق الى مختلف الموضوعات التي ناقشتها وتعرضت لها الحملة خلال عام 2021.



وقد أبدى عدد كبير من عملاء بنك بوبيان تفاعل كبير مع الحملة، موضحين مدى إعجابهم بها والمواضيع والقضايا التي تناقشها، لاسيما أنها من المواضيع المهمة التي تهم الجميع من المواطنين والمقيمين ومنها التي تتناول الاحتيال الالكتروني وكيفية حماية البطاقات المصرفية والائتمانية بجانب البيانات الشخصية للعميل واستخدامها بشكل آمن ومضمون.



وفي سياق متصل، أعربت مجموعة أخرى من العملاء عن إعجابهم بالطرق التي يتم من خلالها إيصال المعلومات للعميل كالفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتسم بالبساطة والسهولة في تناولها سواء كانت رسائل توعوية أو تحذيرية أو حتى التعريف على خدمات تخص العميل، وذلك لمعرفة كل حقوقه الكاملة مثل التعاقد على تمويل جديد.



هذا، وخلال المقابلة خصص بنك بوبيان رأي شريحة الشباب في واحد من اهم المحاور التي تتناولها الحملة والتي تتسع استخدامها بين الشباب وهي «العملات الافتراضية» والغريب ان جزءا كبيرا من العملاء كانوا على قدر واف من المعرفة بخطورتها، داعين الجميع إلى ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الفقاعة التي تتستر خلف مسمى الاستثمار.

وعند السؤال عن ما يروه مناسبا للحملة في الفترة القادمة، لاسيما أنها قد غطت مجموعة النصائح والتوجيهات أعربوا عن رغبتهم في استمرارية الحملة، مع ضرورة التركيز على بعض الموضوعات المهمة في عام 2022 مثل التعامل مع عمليات القرصنة والهاكرز والتوعية بضرورة أخذ الحذر من عمليات الاحتيال المتزايدة.