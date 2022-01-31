أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 سنة، حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم.

كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم.



وكشف البنك عن فائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom الثالث والأربعين لهذا العام، وهم: يعقوب طارق عبدالله الحنيان، محمد حسان علي، خالد فهد سالم العجمي، نوال أحمد إبراهيم الشطي، أحمد عبدالعزيز أحمد الدعيج.



والجدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة عملاء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبر ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداما من حيث التصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصيصا للشباب.