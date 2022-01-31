تختتم رابطة المهندسين الطبيين، إحدى الروابط التخصصية في جمعية المهندسين الكويتية، المؤتمر الافتراضي بالتعاون مع مركز سعودي ميد ومنصة تقنية الرعاية الصحية والذي تضمن سلسلة محاضرات عن دور الهندسة الطبية في مواجهة الجائحة العالمية ورسم مستقبل الرعاية الصحية.



وستقام المحاضرة الاخيرة في الساعة السابعة مساء اليوم بعنوان «نبذة عن دور أجهزة التنفس الصناعي في جائحة كوفيد 19» مع مهندس الطب الحيوي في مستشفي الاحمدي التابع لشركة نفط الكويت علي شهاب.



ويمكن التسجيل للدخول الى المحاضرة مجانا على منصة زووم، وقد عكفت الرابطة على تنظيم العديد من الأنشطة الهادفة إلى نشر ثقافة ودور المهندسين الطبيين، ما ساهم بشكل إيجابي في نشر ثقافة ومأمونية الأجهزة الطبية، حيث كانت باكورة العمل هو قرارات وزارة الصحة في تنظيم مراقبة وتسجيل الأجهزة الطبية وتصنيفها للمحافظة على صحة الإنسان في التشخيص والعلاج والنهوض في مستوى الرعاية الصحية في وطننا العزيز.