عبدالعزيز الفضلي



قامت بعض المدارس الأجنبية بتمديد الدراسة للطلبة بنظام الـ«اونلاين» حفاظا على سلامتهم بسبب الأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد.

وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء»، عن أنه كان من المفترض أن يكون دوام يوم أمس حضوريا، غير أن اصابة عدد من المعلمين بفيروس كورونا تسببت في العودة الى نظام التعليم عن بُعد في بعض المدارس الأجنبية، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ أولياء الأمور بأن الدراسة ستكون «اونلاين» حتى اشعار آخر.



وأوضحت المصادر ان الطلبة التزموا بدوامهم عن بعد حسب تعليمات الإدارة المدرسية التي أرسلت اليهم «ايميل» بذلك، متمنية ان تعود الدراسة حضوريا في أقرب وقت.