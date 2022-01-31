وقع المعهد العربي للتخطيط مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمان بشأن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية.



وقال المدير العام للمعهد د. بدر مال الله في تصريح لـ«كونا» إن مذكرة التفاهم تهدف الى توفير مجموعة من البرامج التطويرية المتخصصة لموظفي الهيئة وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتحقيق النمو والتوسع والاستدامة.



وأضاف أن المعهد سيقدم مجموعة من البرامج لتأهيل أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال التي صممت لبناء قدرات المشاركين لإطلاق مشاريع ريادية وبناء المعرفة لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بالهيئة، مؤكدا حرص المعهد على رفع الكفاءات ونقل المعرفة في إنشاء وإدارة وتطوير المؤسسات.



وأوضح ان المعهد سيقدم سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة والخدمات الاستشارية والبحثية المتميزة وخدمات الدعم الفني واللوجستي.