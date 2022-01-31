استقبلت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية أمس مجندي الدفعة الثانية من المكلفين ضمن الدفعة 49 بعد أن أتموا جميع الاجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم.



وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي انه سيتم توزيع مجندي الدفعة الثانية على جهتين هما المدرسة الشمالية في معهد القوة البرية لمنتسبي محافظات العاصمة والفروانية والجهراء والمدرسة الجنوبية في معهد سلاح الدفاع الجوي لمنتسبي محافظات الأحمدي ومبارك الكبير وحولي.



وذكرت أن رئيس وضباط وأفراد هيئة الخدمة الوطنية العسكرية كانوا في استقبال المجندين لتنظيم عملية الدخول وإنهاء كل الاجراءات المتعلقة بالالتحاق بالخدمة العاملة، واتخذت كل الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال المجندين عبر إعداد برامج تدريبية وتأهيلية تمكنهم من اجتياز هذه المرحلة والانخراط بالعمل في الخدمة الميدانية بعد ذلك.



وبينت أن مدة الخدمة العاملة للمجندين هي سنة ميلادية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مدة شهرين دون مبيت يتم خلالها تدريب وتعليم المجندين مختلف العلوم والمهارات العسكرية، والقسم الثاني يتضمن عشرة أشهر يؤديها المجند في لواء الخدمة الوطنية العسكرية/11 اذ تعقد دورات تأهيلية حسب الخطة التدريبية المعتمدة لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية.