أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ضرورة معالجة الأبنية الحكومية المهجورة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، لافتا الى أن ترك الأبنية الحكومية المهجورة لفترة طويلة يشكل فرصة لضعاف النفوس والخارجين على القانون لاستغلالها لأعمال تهدد المجتمع وأمنه.



جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى مخفر الشويخ القديم ورافقه خلالها مراقب عام النظافة في بلدية العاصمة صلاح الفرحان وفريقه، ورئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية العاصمة عبدالله الجابر، ورئيس قسم الانشاءات وممثلون عن وزارة الداخلية، الى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.



وقال الخالد: قمنا بالتعاون مع الجهات المعنية برفع عدد كبير من السيارات المهملة في محيط مخفر الشويخ القديم ووضع صبات خرسانية من كل الجوانب كمرحلة أولى، لافتا الى أن الجهات المعنية مطالبة بالإسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلك المواقع المهجورة والعمل على إصلاحها أو هدمها كي لا تكون مرتعا لضعاف النفوس، مؤكدا على ضرورة القيام بوضع سور خارجي لمبنى المخفر مؤقتا لحين اتخاذ الاجراءات النهائية بشأنه.



وفي نهاية الجولة، أعرب عن شكره وتقديره لمراقب عام النظافة في البلدية صلاح الفرحان وفريقه، ورئيس قسم إزالة المخالفات عبدالله الجابر، ورئيس قسم الانشاءات ووزارة الداخلية على جهودهم وتعاونهم الدائم معنا.