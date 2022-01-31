الخدمات المصرفية الإسلامية تمثل 40% من القطاع المصرفي الكويتي

المرحلة المقبلة من تطوير البورصة تشمل منصة تداول السندات والصكوك

أحمد مغربي



كشفت مصادر مسؤولة في هيئة أسواق المال لـ «الأنباء» أن سوق المال الكويتي غير جاهز حاليا لإدراج الصكوك الحكومية، إذ إنه غير مهيأ لذلك في الوقت الراهن، وان منظومة السوق تعكف حاليا على خطة إدراج وتداول الصكوك ضمن خطة التطوير والمتوقع البدء فيها خلال 2022.



وقالت المصادر إن ممثلي هيئة أسواق المال قد أفادوا خلال اجتماعات إعداد قانون الصكوك الحكومية بأن آلية ادراج الصكوك في بورصة الكويت ستكون وفق قواعد التداول التي تضعها هيئة أسواق المال بالتنسيق مع وزير المالية ووفقا للشروط الواردة في نشرة اكتتاب الصكوك وطبقا لما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.



ووفقا لخطة بورصة الكويت، فإنه من الآليات المطروحة لاستكمال مراحل تطوير السوق تداول حقوق الأقلية وربط الاكتتاب بالإدراجات وتداول صناديق المؤشرات ومنصة لتداول السندات والصكوك والتي بدورها تزيد السيولة وتضفي مرونة إلى التداولات وتحسن من جاذبية البورصة الكويتية، وهذه الإجراءات الجديدة تسهل من حركة انتقال الأموال وتشجيع عمليات الإدراج، كما انها تضمن اكتمال زيادة رؤوس الأموال للشركات.



على الصعيد ذاته، قالت المصادر ان قانون الصكوك الإسلامية يعتبر انجازا لاسيما ان الكويت كانت من البلدان الرائدة في هذا المجال والمنطقة، ويعد نجاح تجربة المصارف الإسلامية وزيادة الاقبال على الخدمات المصرفية الإسلامية التي تقدمها عاملا رئيسيا في نمو هذا القطاع حتى أصبح يمثل 40% من القطاع المصرفي الكويتي.



وأضافت: «قانون الصكوك يعتبر أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية التي توفر خيارات وبدائل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي من شأنها تطوير وتنمية هذا القطاع المهم والحيوي».



وقالت ان اصدار القانون المنظم للصكوك الحكومية يعتبر مناسبا للظروف الحالية التي تمر بها الكويت علما بأن معظم دول الخليج وغيرها لديها قانون للصكوك وقد سبقتنا في إصدار قوانين مماثلة.



إلى ذلك، ذكرت المصادر ان إصدارات الصكوك بالدينار الكويتي سيكون مصدر تمويلها من السوق المحلي، ما يعني امتصاص السيولة في السوق بقدر قيمة تلك الإصدارات، ولكن من جانب آخر، فإن إنفاق حصيلة الصكوك في ظل انفتاح السوق المحلي يتم تحويل جزء كبير من هذه الأموال إلى الخارج لتمويل الاحتياجات من الواردات السلعية والخدمية، وهو أمر يتم من خلال البنوك المحلية التي تحصل على المعادل بالعملات الأجنبية لتمويل تلك الاحتياجات من البنك المركزي، الأمر الذي يترتب عليه بالتبعية تخفيض الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بالقدر الذي تم تحويله.



وبالنسبة للإصدارات بالعملات الأجنبية في السوق المحلي، فإن لها تأثيرا على السياسة النقدية، فيما يتعلق بمستويات السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية تبعا لحجم الإصدار، وكذلك بالنسبة لهامش العائد المناسب للحفاظ على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية.