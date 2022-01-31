دارين العلي



حصلت وزارة الكهرباء والماء على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طرح مشروع توريد وتركيب وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية بمقدار 900 ميغاواط، وحدد الجهاز 8 مارس المقبل كآخر موعد لتقديم العطاءات.



وأوضحت مصادر الكهرباء أن المناقصة من المشاريع المهمة والملحة التي تعول عليها الوزارة في زيادة مخزونها الاستراتيجي من الكهرباء لموجهة الطلب المتزايد سنويا جراء التوسع العمراني في البلاد، موضحة أن الإنتاج الحالي يبلغ قرابة 18.600 ميغاواط.



وفي سياق منفصل، قالت مصادر الوزارة انها لن تتأثر من توقف روسيا وأوكرانيا عن تصدير الأخشاب إلى دول العالم ومنها الكويت لأسباب مختلفة منها كورونا، والتي تستعين بها الوزارة كأعمدة خشبية تستخدم لإيصال التيار إلى المواقع الحدودية البعيدة، لافتة إلى أن الكهرباء لديها مخزون خشبي كبير من تلك الأعمدة، إضافة إلى أن هناك توجها لاستخدام أعمدة معدنية في تلك المناطق البعيدة بعدما أثبتت كفاءتها.