ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لمفتشي الجهات المعنية على مواقع الهدام في المنطقة

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد على ضرورة عدم تنفيذ أي عمليات هدم في كل مناطق المحافظة قبل معاينة الموقع من الجهات المعنية، والتأكد من توافر كل الاشتراطات العامة والخاصة لاسيما المتعلقة منها بالأمن والسلامة.



جاء كلام الخالد خلال الزيارة التفقدية التي أجراها اليوم إلى موقع هدام في بنيد القار تضرر منه سكن للممرضات بأضرار مادية بسيطة، والحمد لله لم تكن هناك إصابات بشرية، ورافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وفريقه وعدد من مسؤولي المحافظة الى جانب تواجد مدير مستشفى السلام د.أيمن المطوع في موقع البلاغ على موقع الهدم.



وأضاف الخالد ان حادث اليوم الذي وقع جراء عدم توافر سبل اشتراطات السلامة وتضرر سكن الممرضات الى أضرار مادية يدفع باتجاه تشديد الرقابة على مباني الهدم وعلى المقاولين أيضا، داعيا الجهات الرقابية والمسؤولة إلى تكثيف الجولات الميدانية في مختلف مناطق المحافظة للتأكد من توافر شروط السلامة.



وفي نهاية الزيارة، أعرب الخالد عن شكره وتقديره لرئيس فريق طوارئ العاصمة وأعضاء الفريق لتعاونهم الدؤوب وتواجدهم الدائم في مواقع الحدث.