اسامة ابو السعود



أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ان الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم بدولة الكويت جاء بثمار جيدة للعمل العربي العربي تجاه القضايا المطروحة علي الساحتين الاقليمية والدولية وكان لمصر فرصة سانحة للتفاعل وطرح الرؤى مع الأشقاء العرب .

وأرجع وزير الخارجية نجاح الاجتماع لجهود دولة الكويت ونظرا لعدم وجود برنامج مسبق وجدول اعمال والتعامل في طرح الموضوعات بأريحية تامة .

وأضاف أن الاجتماع تضمن توحيد الرؤى المختلفة والتعامل مع الامن القومي العربي لمواجهة التحديات والحفاظ عليه، مشيرا الى انه تم طرح عدد من المقترحات ليتم عرضها على اجتماع الجامعة العربية القادم .

واشار وزير الخارجية الى ان الاجتماع التشاوري جاء مثمرا لجميع الاطراف المشاركة من حيث مواجهة العالم العربي للتحديات التي تواجهه في الفترة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد اليوم بدولة الكويت (1+1) وشارك فيه 20 وزير خارجية وممثلا للخارجية كان برئاسة دولة الكويت التي ترأس الدورة الحالية على المستوى الوزاري وتم خلاله عقد عدد من المباحثات بين وزراء خارجية الدول العربية المشاركة في الاجتماع .