كريم طارق



شنت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء حملة مكثفة مساء اليوم على مجموعة من العيادات الخاصة في عدد من مناطق البلاد، وذلك للتأكد من التزام العيادات والعمالة المتواجدة بها بالنظم واللوائح المنظمة للعيادات الطبية والمهن المعاونة لها.

وأسفرت الحملة التي شنتها اللجنة الممثلة الهيئة العامة للقوى العمالة ومباحث شؤون الإقامة ووزارتي الصحة والتجارة عن جملة من المخالفات وضبط عدد من العمالة المزاولة للمهن الطبية دون ترخيص.

وعلى هامش الحملة كشف نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع الحماية ورئيس اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء د. مبارك الجافور عن ضبط جملة من المخالفات، بالإضافة الى ضبط عيادة غير مرخصة من وزارة الصحة، إلى جانب ضبط 16 عاملاً مخالفاً لمزاولتهم المهن الطبية والمعاونة دون ترخيص من الجهات المعنية.

وأضاف الجافور أنه تم تحويل العمالة المخالفة إلى مباحث شؤون الإقامة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم، مناشداً أصحاب العيادات بضرورة الالتزام بالقوانين واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية والتراخيص الخاصة بمزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها.