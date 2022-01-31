عبد الله قنيص

في قضية لا تخلو من الطرافة، سجلت قضية عدم دفع فاتورة طعام في مخفر شرطة الفنطاس وبتصنيف جنح إذ فام مجهول بطلب وجبة أسماك فاخرة و كبيرة على ما يبدو بقيمة 76 دينار دينار وقال للدليفري : ماكو فلوس عليك والمخفر .

وفي التفاصيل : تقدم مواطن من مواليد 1992 الى مخفر الفنطاس بصفته مفوض قانوني لشركة مطعم متخصص في بيع الاسماك والمحار حيث ابلغ عن تعرض سائق المطعم بنغلاديشي الجنسية للخداع اثناء توصيل طلب بقيمة 76،100 دينار كويتي الى منطقة المهبولة ق2 حيث قام بتسليم الطلب ولم يقم المستلم الدفع وسجلت قضية ،وجار استدعاء المدعي عليه للتحقيق ،يشار الى ان رقم هاتف المدعي عليه او مستلم وجبة الاسماك دون في ملف القضية .