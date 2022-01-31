قام نائب المدير العام لشؤون الرقابة الفنية د.عبدالله الزيدان باستقبال جيم هولتسنايدر القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى الكويت مع مجموعة من الطلبة التابعين لبرنامج الجهراء لتعليم اللغة الإنجليزية، وهو برنامج ترعاه السفارة الأمريكية لتعزيز دراسات اللغة الإنجليزية والثقافة الأمريكية في محمية الجهراء الطبيعية حيث تم شرح أهمية المحميات الطبيعيه لنشر مفهوم السياحه والتوعيه البيئيه للمجتمع.

كما اعرب القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالشكر للهيئة العامة للبيئة على تنظيمها للجولة في المحمية. حيث تخدم المحمية أغراضاً عديدة مثل استعراض الجمال الطبيعي للبلاد، ورفع مستوى الوعي حول الحفاظ على البيئة والحياة البرية، كما أنها تلعب دوراً هاماً في تخفيف التداعيات الضارة لتغير المناخ.