يباشر في الرابعة من عصر غدا الثلاثاء، فريق الاتحاد المدرسي تحت 18 للنساء للملاعب العشبية مشاركته الاولي الرسمية في دوري كرة القدم النسائي الذي ينظمة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بمشاركة 6 فرق ثلاث اندية " نادي سلوي – نادي التضامن – نادي فتيات العيون بالاضافة الي اكاديمية الخليج – اكاديمية جوفنتوس بالاضافة الي الاتحاد المدرسي الذي يلتقي أكاديمية الخليج على ملعب عبد الرحمن البكر بالعديلية .

ومن جانبها اكدت الدكتورة شيخة العلاطي مدير فريق الاتحاد المدرسي على جاهزية اللاعبات للمشاركة الاولي الرسمية من خلال الحصص التدريبية التي اجريت في الفترة الاخيرة تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة المدربة نسيمة العبيدي وفجر احمد مدربه اللياقة ، وقالت: تم تسجيل قائمة اللاعبات في الاتحاد الكويتي لكرة القدم والتي ضمت لاعبات المدارس فقط بالاضافة الي 8 لاعبات فوق السن يسمح بمشاركة 4 داخل الملعب و4 كبدلاء وهم ايضا من مدربات الاتحاد المدرسي خاصة ان لائحة الاتحاد المدرسي تمنع مشاركة لاعبات الاندية المحلية في أنشطة ومسابقات الاتحاد من اجل منح الفرصة لابراز المواهب .

واضافت العلاطي: نطمح في المنافسة على المراكز الاولي في اول مشاركة رسمي لنا خاصة ان اللاعبات لديهم الطموح لتحقيق ذلك خاصة ان الجهاز الفني والاداري عمل على اختيار العناصر المتميزة بجانب ترك 6 مقاعد في قائمة اللاعبات لتسجيل من يستحق خلال الفترة المقبلة من خلال مراكز الموهوبين التي يقيمها الاتحاد الكويتي المدرسي برئاسة فيصل المقصيد رئيس الاتحاد والدكتور احمد الحمدان الامين العام ، بجانب اللجنة الفنية بنات التي وفرت كل الامور لتجهيز الفريق حتي يظهر بصورة متميزة .