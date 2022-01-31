مهلة استقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية تنتهي في 30 يونيو 2022

عقد بنك الكويت المركزي صباح اليوم (الاثنين) لقاء افتراضيا تحت شعار «التمكن والتمكين»، حيث استعرض محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل جهود البنك خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على 4 أركان أساسية، هي التحول الرقمي في «المركزي»، والعمل المصرفي الرقمي، والتقنيات المالية «Fintech»، وتمكين البيئة الرقمية، بما يخدم جميع مكونات الصناعة المصرفية والمالية.

وأشار الهاشل إلى الدور الرئيسي لبنك الكويت المركزي المتمثل في تعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتمكين القطاع المصرفي والمالي، سعيا لاستدامة الرفاه للجميع، ومن هنا جاء شعار «التمكن والتمكين».



وتابع بالقول: «على جانب تحقيق مزيد من التمكن لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، قام «المركزي» بتطوير أدوات تحليلية متقدمة وأطر عمل متطورة، سواء في مجال أبحاث الاقتصاد الكلي أو السياسة النقدية أو سياسات التحوط الكلي والجزئي، وذلك لرفع كفاءة التدخلات الاستباقية».



ولفت إلى أنه في سبيل ترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، ولمزيد من الحوكمة المؤسسية، أنشأ «المركزي» لجنة الاستقرار النقدي ولجنة الاستقرار المالي وأسند إليهما مهمة الإشراف على تلك التدخلات الاستباقية وتنسيقها.



من جانبه، أعلن مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي د.محمد الخميس، عن انتهاء بنك الكويت المركزي من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي بهدف تحفيز الابتكار وتقديم تجربة غير مسبوقة لعملاء القطاع.



وأعلن الخميس عن فتح الباب لاستقبال طلبات لتأسيس بنوك جديدة، تقدم خدماتها رقميا بالكامل، من خلال رخصة مصرفية عامة، وسيقوم البنك المركزي بتقديم الدعم والتوجيه للمتقدمين، لشرح متطلبات التأسيس والرد على الاستفسارات.



كما أكد ضرورة توفر الرؤية الواضحة والمؤهلات الكافية للمتقدمين بحيث تشكل البنوك الرقمية الجديدة قيمة مضافة للعملاء والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني ككل.



مشيرا إلى أن متطلبات التقديم منشورة بالتفصيل على موقع بنك الكويت المركزي.



كما حدد الإطار الزمني لتأسيس البنوك الرقمية من خلال مهلة لاستقبال طلبات التأسيس تنتهي في 30 يونيو 2022 فيما سيعلن بنك الكويت المركزي عن الطلبات المستوفية للشروط والمعايير مع نهاية العام الحالي.