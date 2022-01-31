حنان عبد المعبود

كشفت مصادر صحية مطلعة ان وزارة الصحة رفعت توصيات لمجلس الوزراء من اجل تشديد الاجراءات لتطبيق الاشتراطات الصحية.

وبينت المصادر ان الصحة في ظل قرب الوصول الى الذروة لمتحور اوميكرون والمتوقع ان تكون منتصف فبراير المقبل قد طالبت بتشديد الاجراءات خاصة فيما يختص بالمولات التي تشهد ازدحاما كبيرا والاماكن يمكن استخدامها للمناسبات لتواجه المزيد من القيود التي تقلل اعداد المرتادين اضافة الى ضرورة استيفاء التطعيمات والتاكد عبر التطبيقات المختلفة بالاضافة الى متابعة مرتادي الاماكن المغلقة للتأكد من عدم خلع الكمام ومعاقبة من يمتنع عن ارتدائه.



