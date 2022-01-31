صرح مسؤول بأن إندونيسيا سوف تعيد فتح منتجع جزيرة بالي أمام الزوار من جميع الدول اعتبارا من 4 شباط/فبراير، على الرغم من ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا في الآونة الأخيرة بسبب المتحور أوميكرون.

وقال لوهوت بانجايتان، المسؤول عن مواجهة الوباء، إن الحكومة الإندونيسية قررت أيضا خفض فترة الحجر الصحي للوافدين الأجانب من سبعة أيام إلى خمسة أيام، وذلك بالنسبة لمن تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا.

وأشار إلى أن من تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاحات سوف يُطلب منهم الحجر الصحي لمدة سبعة أيام.

وقال بانجايتان: "سوف نعيد فتح أبوابنا للزوار الدوليين إلى بالي يوم 4 شباط/فبراير".

وأضاف أن: "الإجراء يهدف إلى إعادة تنشيط اقتصاد بالي الذي تضرر بشدة من الوباء".