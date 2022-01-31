استمتع سكان مدينة في ليبيا بشطائر شاورما بأسعار رمزية مما قيل إنه أكبر سيخ شاورما يتم تحضيره في المدينة.

وزن السيخ بلغ أكثر من 600 كيلوجرام من الدجاج الذي أعده طهاة مطعم الدمشقي للمأكولات الشامية، الذي تأسس ببنغازي عام 2004، وذلك ضمن حملة ترويجية تستهدف إظهار خبرات المطعم لجذب مزيد من الزبائن.

وقال حاتم قرقوم، صاحب المطعم "والله حقيقة هي فكرة إنا نديروا سيخ شاورما حجمه بالشكل هذا يتعدى النص طن كانت شغف لإظهار مدى إمكانياتنا نحنا في هذه الحرفة يعني، فكانت الفكرة واردة من فترة طويلة بحكم إن إحنا في العادة نديروا في عروض هيك بالشكل هذا".

واصطف عشرات الزبائن في طوابير أمام المطعم، وشوهد أطفال يلعبون أمام المطعم بينما يهرع العاملون فيه لتحضير الشطائر لتلبية الطلب الكبير عليها.

ومن بين زبائن المطعم، طارق بادي، الذي قال "بادرة طيبة وما شاء الله اليوم سيخ يعني حجم كبير ونتمنى جميع المطاعم يتقدوا نفس الطريقة اللي اليوم دارها المطعم الدمشقي بحيث يسمحوا فرصة أكثر للناس يعني يتحصلوا على سندويشات بأسعار تعتبر أسعار رمزية ما شاء الله".

ومن جانبه قال عبد الله العرفي، من زبائن المطعم أيضا، "صراحة البادرة اللي أبدى بها اليوم مطعم الدمشقي، صراحة بادرة طيبة، نشوف زحمة من الناس كلهم مقبلين على ها الوجبة هادي، أصبحت بسعر مناسب والأطفال فرحانين".