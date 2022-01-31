أكدت الفنانة المصرية نورهان استقرار حالتها الصحية بعد إصابتها بمتحور أوميكرون الأسبوع الماضي.

وقالت نورهان - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "الحمد لله.. حالتي الصحية مستقرة وفي تحسن مستمر، غير أنني مازلت داخل العزل المنزلي"، معربة عن شكرها لجمهورها وأصدقائها وزملائها من الوسط الفني الذين تواصلوا معها للاطمئنان على حالتها الصحية.

وأضافت أنها ستجري فحوصات طبية نهاية الأسبوع الجاري للتأكد من شفائها من متحور أوميكرون.

وكانت نورهان قد أعلنت الأحد الماضي عبر حسابها الشخصي على فيسبوك إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثالثة.

يذكر أن نورهان كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "بين السما والأرض"، والذي دارت أحداثه في يوم واحد، داخل مصعد كهربائي بداخله عدد من الأشخاص، لكل منهم حكاية وقصة مختلفة عن الآخر، وينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، ومأخوذ عن قصة نجيب محفوظ.

"بين السما والأرض" بطولة كل من هاني سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد بدير، درة، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، منى عبدالغني، سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.