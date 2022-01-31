هاجمت لبوة حارس حديقة حيوانات في وسط إيران، ما تسبّب بمصرعه، قبل أن تلوذ بالفرار موقتا برفقة أسد تتواجد معه في القفص ذاته، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية

وأورد الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي "إيريب نيوز" أن "اللبوة الموجودة في الحديقة منذ أعوام عدة، تمكنت من فتح باب القفص والخروج عبره، قبل أن تهاجم الحارس البالغ من العمر 40 عاما الذي كان يحضر لهما الطعام"

وأوضح أنه على إثر ذلك "تمكّن الحيوانان من الهروب" من قفصهما في حديقة حيوانات آراك، مركز محافظة مركزي الإيرانية، على مسافة نحو 200 كلم الى الجنوب الغربي من طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن محافظ مركزي أمير هادي قوله إن "الجهود لإلقاء القبض على الحيوانين وهما على قيد الحياة تكللت بالنجاح".