اختار تحالف للمواطنين في فرنسا عبر اقتراع وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا لتمثيل اليسار الفرنسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأراد التحالف من خلال الاقتراع التوصل إلى مرشح مشترك للتيار اليساري المنقسم وحصلت توبيرا على غالبية الأصوات من بين المرشحين.

ومع ذلك، أعرب جون لوك ميلينشون من أقصى تيار اليسار، ويانيك جادوت من حزب الخضر والاشتراكية آن هيدالجو قبل التصويت أنهم غير ملزمين بنتيجته.

وجاء ميلينشون في المركز الثاني في التصويت من بين المرشحين الخمسة. وحلت هيدالجو ، عمدة باريس في المركز الأخير. وشارك أكثر من 392 ألف شخص في التصويت الذي استمر من الخميس إلى الأحد.

وشغلت توبيرا منصب وزيرة العدل بين عامي 2012 و2016 في حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند.

وستجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 نيسان/أبريل المقبل.