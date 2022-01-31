أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن الطائرة الروسية متعددة الوظائف ذات المحرك الواحد "بايكال - إل إم إس-901" نفذت أول رحلة لها.

وقال مانتوروف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إن مشروع الطائرة بايكال سيتيح حل المشكلات المتعلقة بالوصول إلى مناطق، أهمهما تلك الموجودة في الشرق الأقصى".

وأقلعت الطائرة من مطار في يكاترينبورج، وحلقت لمدة 25 دقيقة على ارتفاع 500 متر.. وصممتها شركة "بايكال" الهندسية بموجب عقد مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ومن المفترض أن تستخدمها شركات الطيران المحلية، كما ستُستخدم في المناطق التي يصعب الوصول إليها.. ويمكن للطائرة الجديدة التحليق بحمولة 2 طن، وقطع مسافة تصل إلى 1500 كم بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي قد صرح، في وقت سابق، بأن الانتاج التجاري للطائرة الجديدة، المؤلفة من 9 مقاعد، سيبدأ العام المقبل، حيث من المقرر أن تحل محل الطائرة السوفيتية "إيه إن-2" القديمة.