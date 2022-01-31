أطلقت السلطات التركية حملة إعلانية لإقناع الأفراد بتحويل مدخراتهم لليرة، في مسع جديد لإنقاذ العملة الوطنية.

ويشيد الإعلان الذي بدأ بثه على التليفزيون الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي بكفاح المواطنين، ويطالبهم باستثمار مدخراتهم في "ودائع الليرة المحمية"، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتراجعت الليرة مقابل الدولار الأمريكي في السنوات الماضية، وانخفضت نهاية العام الماضي لمستويات غير مسبوقة.

وكان تم إطلاق هذا النوع من الودائع في كانون الأول/ديسمبر الماضي كأداة جديدة لحماية المودعين بالليرة التركية من تقلبات سعر الصرف.

وتتيح الأداة المالية للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.

وتضْمن آلية "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف" للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وووفقا لوزارة الخزانة والمالية فإنه في نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب.